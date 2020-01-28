Кива считает, что у украинцев хотят отобрать землю, трудовые права и нивелировать их право на защиту

Нардеп считает, что "в нашей стране формируется диктатура власти".

Народный депутат Илья Кива ("Оппозиционная платформа - За життя") уверен, что посредством принятия законов о рынке земли, нового Трудового кодекса и отмены адвокатской монополии, власть хочет отобрать у граждан последнее, что у них осталось - землю, трудовые права и право на защиту.

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Об этом он сказал "Українським новинам". "Я неоднократно говорил, что в нашей стране формируется диктатура власти. Идет четкий процесс по формированию этой диктатуры, которая не предусматривает права трудящихся, а только их обязанности. В данном случае из людей делают стадо баранов, которых можно будет безнаказанно уничтожать, ставить в стойло, гнать на работу и так далее. Это - концлагерь. Почему? Потому что хотят забрать последнее - землю, забрать права по трудовому кодексу и фактически нивелировать гражданское право на защиту (в суде)", - уверен нардеп.

По его словам, за эти все законы сейчас идут страшные торги.

"Голос" у них в кармане. Это как в свое время продажная "Радикальная партия", которая всегда в последний момент давала недостающие голоса. Мы как оппозиционная партия не то что не поддержим, а будем бороться. И если надо будет и физически, потому что это последний рубеж, после которого государство, и в принципе такое понятие как граждане Украины, больше существовать не будет. А будет колония и будут рабы, а мы для своих детей этого точно не хотим", - подчеркнул политик.

Как сообщали "Українські новини", адвокат Владимир Рыжий считает, что принятие нового Трудового кодекса и отмена адвокатской монополии повлечет массовые увольнения граждан, не способных защитить свои права.