У Зеленского сообщили, что политическую часть расследования авиакатастрофы самолета в Иране завершено, продолжаются юридические процедуры (фото)

Сегодня Владимир Зеленский обратится к украинскому народу в связи с ситуацией со сбитием самолета «Международных авиалиний Украины» в Тегеране.

Политическая часть расследования авиакатастрофы украинского самолета Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» под Тегераном завершена, украинские специалисты продолжают работу, чтобы провести все необходимые юридические процедуры.

Об этом говорится в заявлении Офиса президента Украины.

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Отмечается, что Оперативный штаб при Совете национальной безопасности и обороны Украины, созданный по поручению главы государства Владимира Зеленского для расследования авиакатастрофы самолета украинских авиалиний МАУ в Иране, с самого начала получал всю необходимую информацию.

«Нашим специалистам в Иране были предоставлены все видео-, фото- и другие материалы для анализа процессов, происходивших и происходящих в Тегеране. На основании собранной информации благодаря работе нашей экспертной группы мы имели достаточно данных, чтобы понимать, что расследование состоится объективно и в сжатые сроки. Политическая часть работы завершена. Наши специалисты продолжают работать, чтобы провести все необходимые юридические процедуры», - отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 января, президент Зеленский обратится к украинскому народу в связи с ситуацией со сбитием самолета «Международных авиалиний Украины» в Тегеране.

Утром 11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит «вследствие непреднамеренной человеческой ошибки».

Президент Украины заявил, что Киев настаивает на официальных извинениях со стороны Ирана, проведении открытого расследования, ожидает возвращения тел погибших и выплат компенсаций.

Эксперты Министерства внутренних дел и следователи Национальной полиции собрали ДНК-образцы родственников погибших украинцев в авиакатастрофе самолета Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» и передали их Тегерану.

Самолет рейса PS752 разбился в Иране 8 января, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.