Гончарук: украинские эксперты продолжают поиск вещественных доказательств, связанных с крушением самолета под Тегераном

По словам премьер-министра Украины, эксперты работают на месте трагедии с целью детального расследования причин и окончательного установления истины.

Украинские эксперты продолжают поиск вещественных доказательств, связанных с крушением самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» под Тегераном, для установления истины.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.

«Иран заявил, что украинский пассажирский самолет был сбит. Это важный шаг в процессе расследования, которое до сих пор продолжается. Наши эксперты работают на месте трагедии с целью детального расследования причин и окончательного установления истины», - написал он.

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По словам Гончарука, украинские специалисты продолжают поиск вещественных доказательств, связанных с трагедией.

«Они уже совместно с Организацией гражданской авиации Исламской Республики Иран осмотрели найденные «черные ящики» и место хранения части фрагментов самолета. Также была осуществлена раскладка фрагментов самолета с целью установления полноты найденных частей Boeing-737-800», - отметил премьер.

Гончарук напомнил, что уже собраны ДНК-образцы родственников погибших в авиакатастрофе. Сегодня утром электронная ДНК-формула направлена украинским экспертам, которые работают на месте трагедии в Тегеране. Специалисты работают над тем, чтобы завершить идентификацию и быстрее провести репатриацию тел погибших граждан Украины.

«Боль трагедии не пройдет. Мы искренне соболезнуем близким. Украина сделает все для раскрытия всех деталей трагедии и окажет поддержку семьям погибших», - добавил премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, утром 11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит «вследствие непреднамеренной человеческой ошибки».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев настаивает на официальных извинениях со стороны Ирана, проведении открытого расследования, ожидает возвращения тел погибших и выплат компенсаций.

Эксперты Министерства внутренних дел и следователи Национальной полиции собрали ДНК-образцы родственников погибших украинцев в авиакатастрофе самолета Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» и передали их Тегерану.

Самолет рейса PS752 разбился в Иране 8 января, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.