У Ющенко газовые отношения с Россией расценивают как «холодную войну»

В Секретариате Президента украинско-российские газовые отношения расценивают как «холодную войну».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК сегодня на брифинге, информируя об итогах встречи Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО и председателем Верховной Рады Арсением ЯЦЕНЮКОМ.

В частности, А.ШЛАПАК сообщил об обеспокоенности главы государства ситуацией на газовом рынке, заметив, что сегодня наблюдается полная неопределенность в отношениях с российскими партнерами относительно наличия соглашений с НАК «Нафтогаз Украины» на 2008 год.

«Мы дальше работаем в чрезвычайно неприятной ситуации, когда потребляем газ без соглашений, не платим за газ, россияне не платят за транзит газа, мы находимся в ситуации «холодной войны» друг с другом и, безусловно, рано или поздно, к величайшему сожалению, это выльется в более существенные конфликты», - сказал А.ШЛАПАК.

Поэтому, по его словам, Президент настаивает на том, чтобы как можно скорее были завершены переговоры относительно поставок газа на 2008 год. Президент также напомнил, что, в соответствии с предыдущими договоренностями, максимум до 1 июня должна быть сформулирована общая конструкция отношений на 2009 и дальнейшие годы в газовых вопросах с Россией.

«Будет очень тяжело планировать бюджет на 2009 год, если не будет представлен6ия, о каких ценах на газ в 2009 году будет идти речь», - сказал А.ШЛАПАК.