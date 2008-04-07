У Ющенко газовые отношения с Россией расценивают как «холодную войну»
Президент настаивает на завершении переговоров
|Александр ШЛАПАК
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК сегодня на брифинге, информируя об итогах встречи Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО и председателем Верховной Рады Арсением ЯЦЕНЮКОМ.
В частности, А.ШЛАПАК сообщил об обеспокоенности главы государства ситуацией на газовом рынке, заметив, что сегодня наблюдается полная неопределенность в отношениях с российскими партнерами относительно наличия соглашений с НАК «Нафтогаз Украины» на 2008 год.
«Мы дальше работаем в чрезвычайно неприятной ситуации, когда потребляем газ без соглашений, не платим за газ, россияне не платят за транзит газа, мы находимся в ситуации «холодной войны» друг с другом и, безусловно, рано или поздно, к величайшему сожалению, это выльется в более существенные конфликты», - сказал А.ШЛАПАК.
Поэтому, по его словам, Президент настаивает на том, чтобы как можно скорее были завершены переговоры относительно поставок газа на 2008 год. Президент также напомнил, что, в соответствии с предыдущими договоренностями, максимум до 1 июня должна быть сформулирована общая конструкция отношений на 2009 и дальнейшие годы в газовых вопросах с Россией.
«Будет очень тяжело планировать бюджет на 2009 год, если не будет представлен6ия, о каких ценах на газ в 2009 году будет идти речь», - сказал А.ШЛАПАК.