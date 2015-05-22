Задержанный на Донбассе российский сержант Александров арестован до 19 июля - источник

Сержанта российского спецназа Александра Александрова, которого силы АТО задержали 16 мая под городом Счастье, суд арестовал до 19 июля.

Как сообщил УНИАН информированный источник, такое решение сегодня принял Шевченковский районный суд Киева.

По словам собеседника агентства, судебное заседание по избранию меры пресечения другому задержанному российскому военному - капитану Евгению Ерофееву - продолжается.

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Как сообщал УНИАН, 16 мая силы АТО задержали в Луганской области двух российских военнослужащих - Александрова и Ерофеева. Сейчас они находятся в военном госпитале в Киеве.

18 мая председатель СБУ Валентин Наливайченко заявил, что эти двое российских военнослужащих будут привлечены к уголовной ответственности за участие в террористической организации.

19 мая в СБУ сообщили, что украинская сторона не получала со стороны России никаких запросов в отношении этих военнослужащих. По состоянию на 21 мая российский консул их не посещал.