Российских спецназовцев обвинили в участии в террористической деятельности "ЛНР"

Украинские следователи объявили подозрения задержанным в Луганской области военнослужащим ГРУ Генштаба Вооруженных сил РФ.

Об этом написал в Facebook советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский.

«Сообщаю вам о том, что вечером 19 мая задержанным военнослужащим ГРУ Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации капитану Ерофееву и сержанту Александрову украинскими следователями были лично объявлены подозрения в совершении преступлений, предусмотренных ст. 258 п. 3 УК Украины за участие в террористической деятельности так называемой «ЛНР», - отметил Лубкивский.

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По его словам, российским военным была также предоставлена возможность связаться по телефону с родственниками. «Капитан Ерофеев воспользовался такой возможностью, пообщавшись со своими близкими. Телефоны родных Александрова продолжают молчать», - отметил Лубкивский.

Шановні друзі,Повідомляю вам про те, що ввечері 19 травня ц.р. затриманим військовослужбовцям ГРУ Генштабу Збройних Си... Posted by Markian Lubkivskyi on 20 травня 2015 р.

Как сообщал УНИАН, 16 мая силы АТО взяли в плен под Счастьем двух российских военнослужащих - Александра Александрова и Евгения Ерофеева.