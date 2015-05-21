Захваченных спецназовцев РФ до сих пор не посетил российский консул - Лубкивский

Российский консул не посещал в киевском Главном военном госпитале двух российских диверсантов, военнослужащих вооруженных сил РФ Александра Александрова и Евгения Ерофеева, которые были ранены и задержаны 16 мая возле города Счастье Луганской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил советник главы СБУ Маркиян Лубкивский, отвечая на вопросы журналистов.

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“Они (задержанные) имеют право на адвоката, имеют право на встречу с консулом, но, по моей информации, эта встреча еще не проходила”, - сказал Лубкивский.

Как сообщал УНИАН, 16 мая силы АТО взяли в плен в Луганской области двух российских военнослужащих - Александрова и Ерофеева.

18 мая председатель СБУ Валентин Наливайченко заявил, что задержанные под городом Счастье Луганской области двое российских военнослужащих будут привлечены к уголовной ответственности за участие в террористической организации.

Тем временем в Кремле отказались от захваченных на Донбассе российских военнослужащих. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь повторил позицию Москвы, что никаких российских военных на Донбассе нет".