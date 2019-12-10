Зеленский на встрече с Путиным настаивал на необходимости восстановить контроль над границей

Президент заявил, что сегодня настаивал на необходимости восстановления Украиной полного контроля над государственной границей.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи лидеров «нормандского формата» настаивал на восстановлении контроля Украиной над границей на Донбассе и вернется к этому вопросу на следующем саммите через 4 месяца.

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Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным по результатам саммита в «нормандском формате» в Париже.

«Сегодня я настаивал на необходимости восстановления Украиной полного контроля над государственным рубежом», - заявил он.

При этом президент выразил уверенность, что лидеры стран «нормандского формата» вернутся к решению этого вопроса на следующей встрече в «нормандском формате» через 4 месяца.