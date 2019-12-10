цей матеріал доступний українською

Зеленский на встрече с Путиным настаивал на необходимости восстановить контроль над границей

01:29, 10 декабря 2019
Политика
679 0
Зеленский озвучил позиции Украины на встрече в Париже / фото president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи лидеров «нормандского формата» настаивал на восстановлении контроля Украиной над границей на Донбассе и вернется к этому вопросу на следующем саммите через 4 месяца.

Читайте такжеВ Париже заявили о необходимости расширить мандат СММ ОБСЕ на круглосуточный мониторинг на Донбассе

Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным по результатам саммита в «нормандском формате» в Париже.

«Сегодня я настаивал на необходимости восстановления Украиной полного контроля над государственным рубежом», - заявил он.

При этом президент выразил уверенность, что лидеры стран «нормандского формата» вернутся к решению этого вопроса на следующей встрече в «нормандском формате» через 4 месяца.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter