Зеленский на встрече с Путиным настаивал на необходимости восстановить контроль над границей
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи лидеров «нормандского формата» настаивал на восстановлении контроля Украиной над границей на Донбассе и вернется к этому вопросу на следующем саммите через 4 месяца.
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Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным по результатам саммита в «нормандском формате» в Париже.
«Сегодня я настаивал на необходимости восстановления Украиной полного контроля над государственным рубежом», - заявил он.
При этом президент выразил уверенность, что лидеры стран «нормандского формата» вернутся к решению этого вопроса на следующей встрече в «нормандском формате» через 4 месяца.