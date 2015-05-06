СНБО принял стратегию нацбезопасности Украины

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СНБО по итогам заседания ведомства.

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"6 мая 2015 года состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором была принята Стратегия национальной безопасности Украины – основной документ военного планирования", - отметили в пресс-службе.

В связи с этим отметили, что "стратегия рассчитана на реализацию до 2020 года приоритетов политики национальной безопасности, а также реформ, предусмотренных Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС и Стратегией устойчивого развития «Украина-2020»".

Также сказано, что главное в стратегии – создание новой системы обеспечения национальной безопасности и обороны, способной гарантировать государственный суверенитет и территориальную целостность Украины от всего комплекса возможных угроз, прежде всего от вооруженной агрессии.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко заявил, что стратегия нацбезопасности должна обеспечить членство Украины в НАТО.

"Наша Стратегия должна обеспечить возможность получения в будущем членства Украины в Альянсе. Мы, наконец, должны вернуть эту чрезвычайно важную составляющую в этот документ", – подчеркнул глава государства. По словам президента, это делается для получения действенных гарантий суверенитета и территориальной целостности Украины. "Сотрудничество с Альянсом, а также преданность Общей политике безопасности и обороны ЕС красной нитью проходит через весь этот документ", – сказал президент.