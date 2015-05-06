Порошенко: стратегия нацбезопасности должна обеспечить членство Украины в НАТО

Об этом президент Петр Порошенко заявил на заседании СНБО. В частности, он отметил, что необходимо вернуть в Стратегию национальной безопасности будущее членство Украины в НАТО.

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Глава государства заявил, что проект стратегии должен предусматривать достижение совместимости сектора безопасности и обороны Украины с соответствующими структурами стран-членов НАТО. Петр Порошенко напомнил, что Россия на заседании Совета безопасности существенно изменила стратегию, пытаясь использовать опыт агрессии и войны.

«Наша Стратегия должна обеспечить возможность получения в будущем членства Украины в Альянсе. Мы, наконец, должны вернуть эту чрезвычайно важную составляющую в этот документ», – подчеркнул глава государства. По словам президента, это делается для получения действенных гарантий суверенитета и территориальной целостности Украины. «Сотрудничество с Альянсом, а также преданность Общей политике безопасности и обороны ЕС красной нитью проходит через весь этот документ», – сказал президент.