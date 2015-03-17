Рада начнется с опозданием - коалиция пока не договорилась по вопросам нацбезопасности
Работа Верховной Рады начнется в 12 часов, поскольку продолжаются консультации по вопросам повестки дня.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента первый заместитель председателя ВР Андрей Парубий.
Он отметил, что сейчас продолжается заседание Совета коалиции.
По словам Парубия, на сегодня в повестке дня есть блок вопросов, которые касаются национальной безопасности и обороны. “Это комплекс вопросов, которые требуют консолидированного и совместного решения этого парламента”, - подчеркнул Парубий.
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“Сейчас проходит Совет коалиции, где присутствуют все председатели фракций, и есть большая просьба от всех глав фракций коалиции, чтобы мы дали еще время на обсуждение тех важных вопросов, и поэтому от имени Совета коалиции я хочу объявить, что работа ВР начнется в 12 часов”, - заявил первый вице-спикер.
Как передает корреспондент УНИАН, утреннее заседание было открыто на 17 минут позже, то есть в 10.17.