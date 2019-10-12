Путин уничтожил Сакральный гриб тайги

Великий таежный поход президента РФ Владимира Путина по случаю Дня рождения этого выдающегося человека - всегда событие года и повод для гордости всех россиян. Так случилось и ныне, однако с какого-то момента все, кажется, пошло не так.

Поначалу, как говорится, ничего не предвещало, хотя легкий кризис жанра неизбежно наметился. За долгие годы мытарств под руку с толстым Шойгу, одетым в неизменную рваную панаму, Владимир Владимирович Путин перепробовал в тайге буквально все что только можно и особенно нельзя - оголялся сверху, оголялся снизу, имел коня, ловил тигра, спасал от тигрицы съемочную группу, дрался с барсуком, видел мох, удил щуку на уд и блесну, преследовал под водой, бил ножом и стрелой на веревочке, душил голыми руками, целовал ее перед смертью, управлял лодкой и бобиком, жег сучья, булькал котелком, смотрел, как толстое Шойгу ест волчьи ягоды, погружался в дупло, гонялся по норам за кротами и многое, многое другое делал с Шойгу, чего, на первый взгляд, и не скажешь. Рано или поздно это должно было плохо кончиться, и вот Путин пошел в таежные горы...

Строго говоря, с похода в горы надо было начинать лет десять назад, потому что тогда Владимир Владимирович был еще моложе, чем сейчас, но все как-то откладывали, и вот уже усталый мужчина, рано облысевший ветеран войны с Америкой, освободивший Крым от биндеровской чумы, ползет в пологую горку, пыхтя и отдуваясь так, будто у него инфаркт, и постоянно плюхается на первый попавшийся камень якобы с намерением полюбоваться открывающимися видами, потрогать дерево, посмотреть, как Шойгу сексуальным топором рубит кустик. «Высоко над облаками, - хрипит Путин, остекленевшими глазами глядя с горы, - намного выше облаков забрались». В этой фразе, конечно же, глубокий символизм и международное вяличие: «И сейчас же с высокой скалы к президенту спустились орлы. «Садись, президент, верхом, мы живо тебя довезем!»... Слава богу, Шойгу оттянул.

В угаре вяличия остался незамеченным совершенно галлюциногенный эпизод, когда Владимир Владимирович, будучи в лесу, нашел в нем гриб, на шляпку которого упала шишка. «Шишка! - с восторгом маразматика воскликнул Путин. - И шишечка в центре! Шишка сверху! Покажу. И шишка сверху!». «Ха-ха-ха!» - с тревогой засмеялось толстое Шойгу, но было уже поздно: президент России выдрал гриб из земли, подул на него и выбросил, а шишку сунул в карман для семейных утех. Казалось бы, обычное дело, вандал на привале, но почему так побледнело толстое Шойгу, отродье шаманов? Почему так быстро оборвалось кремлевское видео о Великом Таежном Походе - 2019, при том что раньше о подобных событиях Песков снимал целые киноленты с погонями, перестрелками и подводной поножовщиной?

А потому, что непростой был то гриб, а Сакральный гриб тайги - груздь российская. В тот же миг, как Путин уничтожил эту незыблемую святыню, в глубинах тайги снов подняла голову лютая гидра шамана Габышева, а природа принялась убивать высокопоставленных русских людей по всей стране. Доктор наук у шел в калужский лес за грибами и погиб в нелепой драке с мухоморами. Топ-менеджер «Вертолетов России» полез фотографировать белок и выпал из окна с криком: «Шишечка, шишечка сверху!». И действительно, потом на нем сверху нашли шишечку. Сакральный телеканал «Царьград» открыто предупредил президента Лукашенко, чтоб тот не ходил в лес по грибы, потому что «можно и не вернуться».

В Саратовской области педофил убил девочку Лизу. Владимир Владимирович думал, никто не обратит внимания, это жизнь, но внезапно всю Россию захлестнула волна необъяснимой ненависти к педофилам, даже сам Соловьев потерял голову и ста требовать открытия государственного реестра педофилов, чтобы «уничтожать таких преступников, как бешеных зверей». Не то чтобы Владимир Владимирович Путин до сих пор числился в этом реестре, но все равно на его месте любому стало бы не по себе...

А нечего было хватать дурными руками. #Грибнаш - это, конечно, хорошо, но и подавиться им тоже раз плюнуть.

Всех желающих помочь украинской армии поотшибать дурные головы российских боевиков на Донбассе просят обращаться в https://savelife.in.ua/ru/about/#contacts фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук https://www.facebook.com/backandalive/

Василий Рыбников