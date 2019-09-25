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Зеленский назвал разговор с Трампом "частным и конфиденциальным"

11:16, 25 сентября 2019
Политика
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Владимир Зеленский коротко ответил американским журналистам по поводу скандала вокруг звонка Трампа / фото УНИАН

Об этом украинский лидер сообщил американским журналистам из CNN.

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Кроме того, Зеленский не ответил, связывает ли задержку военной помощи Украине с расследованием в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера.

Когда у президента спросили, хочет ли он, чтобы стенограмма его разговора с Трампом была обнародована, Зеленский ответил: «Посмотрим».

Ранее The Wall Street Journal и The New York Times сообщали, что Трамп во время телефонного разговора с Зеленским просил начать расследование против сына Джо Байдена, Хантера, которое может сильно ударить по политическому сопернику Трампа накануне президентских выборов 2020 года.

По данным СМИ, разговор Трампа с Зеленским стал предметом жалобы сотрудника американской разведки, который доложил своему руководству о неуместном обещании американского президента в разговоре с неназванным иностранным лидером. Позже Трамп признался, что по телефону обсуждал с Зеленским коррупцию и вспоминал Джо Байдена и его сына, которые «создавали коррупцию в Украине».

Позднее Трамп заявил, что одобрил публикацию стенограммы телефонного разговора с Зеленским.

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Теги: #Трамп#США#Владимир Зеленский