Трамп решил опубликовать "полную и неискаженную" стенограмму его разговора с Зеленским

По его словам, в этом разговоре не было никакого давления на украинского президента.

Президент США Дональд Трамп разрешил опубликовать стенограмму его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Я сейчас нахожусь в Организации Объединенных Наций, где представляю нашу страну, но разрешил завтра обнародовать полную, полностью рассекреченную и неискаженную стенограмму моего телефонного разговора с президентом Украины Зеленским", - заявил Трамп.

По его словам, в этом разговоре не было никакого давления на украинского президента.

"Вы увидите, что это был очень доброжелательный и абсолютно соответствующий звонок. Никакого давления и, в отличие от Джо Байдена и его сына, никакой услуги за услугу. Это ничто иное, как продолжение самой большой и наиболее разрушительной охоты на ведьм всех времен", - подчеркнул американский президент.

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Как сообщал УНИАН, 25 июля в пресс-службе Зеленского заявили, что в ходе телефонной беседы Трамп выразил убеждение, что обновленная украинская власть сможет быстро улучшить имидж Украины и "завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США".

Скандал между Белым домом и Конгрессом разгорелся после того, как в СМИ появились сообщения о том, что представитель разведки США в рамках программы защиты обличителей нарушений предоставил записку генеральному инспектору, где говорилось, что Трамп "пообещал" что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами. В СМИ допускали, что во время беседы с Зеленским Трамп мог неоднократно настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии США и бывшего вице-президента США Джо Байдена.

21 сентября конгрессмены США обратились в администрацию Трампа с требованием предоставить стенограмму его беседы с Зеленским.