Зеленский рассказал, как собирается вернуть Донбасс и Крым

Зеленский надеется, что благодаря поддержке международных партнеров удастся достичь возвращения украинских территорий политико-дипломатическим путем.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что благодаря поддержке международных партнеров удастся достичь возвращения украинских территорий политико-дипломатическим путем, прекращения войны и установления мира.

Как сообщили в пресс-службе главы Украинского государства, об этом Зеленский заявил во время участия в Диалоге лидеров на Саммите ООН по вопросам Целей устойчивого развития в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке (США).

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«Ни одно государство не достигнет устойчивого развития без мира и чувства безопасности. Устойчивое развитие невозможно под звуки выстрелов и взрывов, невозможно там, где господствуют агрессивные геополитические стратегии, аплодируют вторжению в другие государства и нарушению прав и свобод человека», - сказал он.

Президент заверил, что Украина предана своим обязательствам относительно Целей устойчивого развития - для их достижения созданы национальные стратегические рамки, функционирует механизм внедрения целей и мониторинга этого процесса.

«Нашими задачами являются существенный рост экономики для преодоления бедности и повышение занятости населения, действенная реформа правоохранительных и судебных органов, завершение реформы децентрализации», - уточнил глава государства.

Однако, по его словам, показатели Украины могут и должны быть значительно лучше, ведь страна выбрала правильный путь к развитию, и теперь пришло время двигаться по нему быстрее и увереннее.

«На этом пути сегодня два барьера. Первый - это внутриполитическая традиция, когда важные для развития реформы встречают сопротивление. Но с этим новая украинская власть обязательно справится. Второй барьер гораздо сложнее. И нам его не одолеть без международной поддержки. Это война вследствие российской агрессии против Украины», - подчеркнул Зеленский.

Президент напомнил, что из-за оккупации Крыма и части Донбасса в Украине была разрушена критически важная инфраструктура и промышленные объекты, утрачены межотраслевые связи.

«Но самое главное - Украина потеряла более 13 тысяч граждан. Это не только профессиональные военные, но и добровольцы. Среди погибших есть медики, педагоги, спортсмены, ученые, исследователи, художники, музыканты, журналисты, правозащитники. Каждый мог бы сделать свой вклад в развитие не только Украины, но и всего мира. Но это, к сожалению, невозможно», - подчеркнул глава государства.

«Впрочем, я верю, что вместе с международными партнерами, политико-дипломатическим путем мы сможем добиться возвращения наших территорий, прекращения войны и господства мира. И это - наша цель номер один. Для того чтобы бок о бок с государствами-членами ООН мы без барьеров могли двигаться вперед для достижения других Целей устойчивого развития и вместе строить новый мир, свободный от бедности, голода, болезней и войн», - резюмировал президент Украины.