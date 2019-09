Нидерланды пока не планируют поднимать вопрос Цемаха на уровне ЕС – журналист

Нидерланды пока не собираются поднимать на уровне Евросоюза вопрос обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией и освобождения из-под стражи террориста "ДНР" Владимира Цемаха, что является важным фигурантом дела о катастрофе MH17.

Об этом в Twitter сообщает брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

"Пока нет никаких признаков того, что Нидерланды будут обсуждать в Брюсселе вопрос Цемаха и обмена пленными между Украиной и Россией. Это, конечно, еще может измениться", – написал он.

no indications yet that NED will raise the issue of #Tsemakh and the #Ukraine - #Russia prison exchange in Brussels. this can of course change