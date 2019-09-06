Украина имеет достаточно формальных оснований, чтобы отказать России в выдаче Цемаха – генерал

5 сентября Киевский апелляционный суд решил освободить из-под стражи Цемаха под личное обязательство.

Европа не заинтересована в "ограждении России от очевидного и неудобного для Путина свидетеля" – бывшего "начальника ПВО "ДНР", террориста Владимира Цемаха.

Украинская сторона имеет в своем распоряжении достаточный набор формальных оснований, чтобы не обменивать Цемаха, заявил ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан, передает «Обозреватель».

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"Понятно, что большая политика – искусство компромисса, это подковерные игры, где каждый имеет свой интерес. И все же, как бы не крутилась Европа и другие субъекты международной политики, гибель почти 300 человек в катастрофе над Донбассом никто забыть не может. Иначе это будет жирным пятном и на репутации ЕС и мировой общественности", – отметил он.

Генерал не исключил, что, "находясь во власти иллюзий относительно достижения "быстрого мира", украинская сторона может идти на какие-то шаги в этом направлении".

"Но мне кажется, что украинской стороне сейчас очень выгодно и обращение Могерини, и 40 депутатов Европарламента, и следственных органов Нидерландов, чтобы иметь основания для того, чтобы не обменивать Цемаха на кого-то другого", – подчеркнул он.

"Если это произойдет, то, думаю, этой власти надо "сливать воду" и освобождать место для более патриотических государственнических политических сил", – резюмировал Богдан.

Напомним, 5 сентября Киевский апелляционный суд решил освободить из-под стражи Цемаха под личное обязательство.

Цемах как экс-начальник ПВО боевиков является ценным свидетелем по делу о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 года в Донецкой области.