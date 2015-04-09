Les Echos: Украина будет будущим Европы… или ее трагедией

Об этом утверждает Джордж Сорос в статье под названием «Украина будет будущим Европы… или ее трагедией», опубликованной во французской газете Les Echos.

Как будет выглядеть Европейский союз через пять лет, станет ясно в течение ближайших 3-5 месяцев. Год за годом ЕС как-то удавалось находить решения своих проблем. Но сейчас ему приходиться справляться с двумя источниками экзистенциального кризиса: Грецией и Украиной. Возможно, это окажется слишком сложной задачей. С самого начала все заинтересованные стороны плохо справлялись с затяжным кризисом в Греции. Теперь все стало настолько запутанно, что единственным конструктивным решением было бы найти выход из этой ситуации.

Но в Украине совсем другая ситуация. Тут все просто. Россия Владимира Путина является агрессором. А Украина, защищая себя, защищает ценности и принципы, на которых формировался Европейский союз.

Европа, однако, считает Украину «второй Грецией». Это неправильный подход, который приводит к плохим результатам. Путин продвигается вперед в Украине, а Европа настолько занята Грецией, что практически не обращает на это никакого внимания.

Желаемый результат для Путина в Украине – добиться финансового и политического краха, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Таким образом, никто не сможет обвинить его. Но совершенно другие последствия будут в случае военной победы.

Ухудшение ситуации в Украине в период между двумя соглашениями о прекращении огня (подписанными в Минске в сентябре и в феврале) говорит о масштабах успеха Путина. Но этот успех временный. А Украина – слишком ценный союзник, и ЕС просто не может от нее отказаться.

В политике ЕС есть кое-что в корне неправильное. Иначе как бы путинской России удавалось так легко манипулировать союзниками Украины, привыкшими вести за собой весь свободный мир?

Проблема заключается в том, что Европа давала Украине крохи, так же, как и Греции. В результате, Украина едва выживает, в то время, как Путин пользуется преимуществом первого шага. Он может выбирать между гибридной войной и гибридным миром, а Украина и ее союзники с трудом отвечают на его действия.

Ситуация в Украине ухудшается все быстрее. Финансовая катастрофа, о которой я предупреждал несколько месяцев назад, произошла в феврале, когда стоимость гривны упала на 50% в течение нескольких дней, и Национальный банк Украины был вынужден использовать большие суммы денег, чтобы спасти банковскую систему. Кульминацией стало 25 февраля, когда центральный банк ввел контроль над импортом и повысил процентную ставку на 30%.

С тех пор благодаря жесткому давлению со стороны президента Петра Порошенко обменный курс вернулся примерно на тот уровень, на котором основывался бюджет Украины на 2015 год. Но это улучшение крайне сомнительно.

Этот временный крах пошатнул общественное доверие и поставил под угрозу балансы украинских банков. Украинские компании имеют долги в твердой валюте. Он также поставил под угрозу переговоры, на которых основаны совместные программы Украины и Международного валютного фонда. Расширенные механизмы кредитования МВФ стали недостаточными еще до того, как были утверждены.

Но государства-члены ЕС, которые решают проблемы с собственными бюджетными ограничениями, не показали готовность рассмотреть вопрос о дополнительной двусторонней помощи. Поэтому Украина продолжает балансировать на краю пропасти.

В то же время, в самой Украине радикальная программа реформ набирает обороты и постепенно ее результаты становятся заметными как для украинской общественности, так и для европейских властей. Существует большой контраст между ухудшением внешней ситуации и продолжающимся прогрессом в области внутренних реформ. Это придает ситуации в Украине ощущение нереальности.

Одним из вероятных сценариев может быть то, что Путин достигнет своей первоначальной цели, и сопротивление Украины будет подавлено. В Европу хлынет огромное количество беженцев: два миллиона по вполне реалистичной оценке.

Это худший из возможных исходов для Европы, которая в этом случае может стать еще более разделенной и превратиться в поле боя за влияние между путинской Россией и Соединенными Штатами.

Более вероятный сценарий предполагает то, что Европа как-то сможет найти решение этой проблемы, помогая Украине по капле. В Украине не будет краха, но олигархи вновь заявят о себе, и новая Украина начнет напоминать старую Украину.

Последняя глава того, что я называю «Трагедией Европейского союза», будет о том, как ЕС теряет новую Украину. Принципы, которые защищает Украина (а это те же принципы, на которых основан Европейский союз), будут отброшены, и ЕС придется потратить гораздо больше денег, чтобы защитить себя, чем необходимо потратить сейчас, чтобы помочь новой Украине стать успешной.

Но есть и более оптимистичный сценарий. Хотя Украина своими силами неспособна справиться с военной мощью России, ее союзники могли бы решиться «сделать все возможное», чтобы ей помочь, вместо того, чтобы позволить втянуть себя в прямую военную конфронтацию с Россией или нарушить Минское соглашение. Это поможет не только Украине, но и поможет ЕС вернуть те ценности и принципы, которые он, кажется, утратил.