Как супершпион Кремля сорвал ракетный удар по Донбассу

Имя русского журналиста Петрашевича, Игоря Петрашевича известно немногим, кроме его самого, но это не беда. Беда в том, что когда Петрашевича, Игоря Петрашевича, наконец, поймала СБУ, она отрезала ему руки по пояс, вставила их одну в другую и сделала из них свиристелку.

В связи с этим у любопытного читателя может возникнуть вопрос: а чем же Игорь Петрашевич тогда писал свою шпионскую книгу-боевик с элементами остросюжетной эротики «Наш человек в Киеве», которая в этом месяце выйдет в печать в российском издательстве «Родина» и которая уже сейчас наводит суеверный ужас на правящую клику несостоявшейся Украины? Для того, чтобы ответить на него, нужно понять, кто же, собственно, такой этот Игорь Петрашевич.

До сих пор упоминания имени этого выдающегося человека в российской прессе сводились к обманчиво коротким новостным сообщениям типа «Украина выслала российского журналиста по смехотворному обвинению в сотрудничестве с российскими СМИ», «Петрашевич рассказывает, что СБУ следила за ним давно», «СБУ разрешила Петрашевичу собрать вещи и купить обратный билет», «Беседа проходила без рукоприкладства, потому что они поняли, что Петрашевич - обычный фотокорреспондент» и т. д. Казалось бы, обычная история лоха-проходимца, но не тут-то было. На днях Петрашевич презентовал свою знаменитую книгу , в которой рассказывается о том, как «вКиевеоннескольколетвёлработу «подприкрытием», каквэтовремязанимохотилисьСБУинеонацисты, атакжеонеоценимойпомощиантифашистскогоподпольяУкраины... Особенно доставалось от неонацистов, с которыми несколько раз приходилось даже драться. Киевские политики требовали «найти и обезвредить» неуловимого журналиста, но это не удавалось в течение 30 месяцев».

Суперагент, подчинявшийся лично Владимиру Путину и периодически Олегу Газманову (однофамильцу, конечно же), был совершенно неуловим.

В ходе бойни из кармана командира спецназа СБУ выпали неопровержимые доказательства, что Украина сбила малазийский «боинг», а из кармана командира «Национальных дружин» - долговые расписки Навального

Так, однажды во время съемок казни пяти русскоязычных девочек-немовлят через повешение на перилах моста Патона (в рамках декоммунизации ныне переименован в мостилище имени Евы Браун) Петрашевича заподозрил один неонацист и потребовал от него сказать странное слово «поляница», что в переводе с немецкого означает «святое место казни Пушкина», но Петрашевич без труда выполнил это сложное задание, сложив в кармане дулю, и тогда неонацист сказал: «Зигуй». Началась драка, в ходе которой Петрашевич победил восемьдесят восемь неонацистов и одного старого биндеровца из тех, кто лично знал Биндеру. Петрашевичу было почему-то жаль убивать старика, но тот постоянно бросал ему под ноги куски сала, чтобы он поскользнулся и упал на нож, а Игоря это раздражало.

В конце концов, перебив всех участников казни, Петрашевич разговорился с одной из повешенных русскоязычных немовлят, и после орально-эротической сцены со смертельным исходом она, умирая, познакомила его с членами антифашистского подполья, которых звали Иван да Данило. Данило оказался агентом СБУ, а Иван - латентным неонацистом, поэтому, встретив Петрашевича, первый вызвал спецназ СБУ, а второй - «Национальные дружины». При этом, пытаясь бросить тень на Россию, спецназ СБУ вырядился в форму Российской Армии, а «Национальные дружины» - в форму Российского Военно-Морского Флота. Таким образом, приняв друг друга за русских освободителей, обе банды карателей уничтожили не только мирное население в округе, но и самих себя.

В ходе бойни из кармана командира спецназа СБУ выпали неопровержимые доказательства, что Украина сбила малазийский «боинг», а из кармана командира «Национальных дружин» - долговые расписки Навального. Агент Петрашевич без труда овладел этими бесценными материалами, но по дороге в центр они были перехвачены и случайно съедены голодной разведчицей из братской Северной Кореи Ёд Ъх Ыч. Поначалу между нею и Петрашевичем завязалась жестокая драка, в ходе которой Петрашевич сломал Ёд Ъх Ыч левую грудь, а Ёд Ъх Ыч откусила и съела его локоть, но потом, заподозрив, что произошло недоразумение, они обменялись паролями, узнали друг друга и занялись жарким сексом в позе наездника. К сожалению, испытав множественный оргазм от одного вида русского человека, Ёд Ъх Ыч ощутила такое чувство голода, что съела сама себя.

Агент Петрашевич вновь остался один, но он не унывал, а в одиночку раскрыл чудовищный заговор тогдашнего президента Украины Петра Порошенко, направленный против молодых республик ДНР и ЛНР. Для этого Меркель продиктовала Черному Кондитеру по телефону чертежи фашистской ракеты «Фау-2». Петрашевич тщательно записал этот разговор на магнитофон, но по дороге в Центр бесценный материал перехватил и потерял агент разведки братской Венесуэлы Хулио Мудио. Между ним и Петрашевичем завязалась жестокая драка, в ходе которой они обменялись паролями и занялись жарким сексом. К сожалению, достигнув вершины блаженства, Мудио сторчался и умер, и Петрашевич опять остался один, а Турчинов тем временем собрал две фашистские ракеты и запустил их одну на Донецк, а другую на Луганск...

С первой ракетой Петрашевич справился легко, подменив на ней родной датчик на датчик с российского «Протона», а вот со второй пришлось повозиться. В ходе этой возни он и был задержан многократно превосходившими его силами СБУ. Будучи брошенным в застенки украинского гестапо, Петрашевич потерял там глаз, рот и заднюю часть спины, ему были вырваны руки и второй глаз, каратели вводили ему под ноги раскаленные иглы, били «Кобзарем», чтобы не оставлять следов, но Петрашевич ничего им не сказал, да они и не спрашивали. Наконец, улучив момент, когда каратели объелись салом и валялись сальные, неуловимый журналист снял с часового, сбежал в Россию и начал писать книгу «Наш человек в Киеве», которая не может передать и десятой доли чудовищных зверств, творящихся ныне на территории несостоявшейся Украины...

Так все-таки чем же писал свой бестселлер Петрашевич, если украинские неофашисты оторвали ему руки по пояс? Об этом нам остается только догадываться.

Всех желающих помочь украинской армии в отрыве всего, что положено, российским боевикам на Донбассе просят обращаться в фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук https://www.facebook.com/backandalive/

Василий РЫБНИКОВ