Арест главы ГСЧС на заседании Кабмина - фото и видео

Как передает корреспондент УНИАН, задержанные подозреваются в хищении государственных средств при проведении государственных закупок.

Стоит отметить, что премьер-министр Украины Арсений Яценюк позволил сотрудникам правоохранительных органов провести следственные действия в помещениях правительства после доклада министра внутренних дел Арсения Авакова.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе МВД, Бочковскому и Стоецкому инкриминируют организацию преступных схем закупки топлива у частных компаний по завышенным ценам. Чиновников задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Аваков обратился к Кабмину с просьбой принять решение об увольнении Бочковского и Стоецкого, а также увольнении всего руководства подразделений ГСЧС во всех регионах страны.

В.о. обязанностей председателя ГСЧС назначен советник главы МВД Авакова Зорян Шкиряк.

Справка. Сергей Бочковский назначен председателем Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям распоряжением правительства Украины от 23 апреля 2014 года.