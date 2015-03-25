Аваков отстранил глав управлений ГСЧС во всех регионах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков на брифинге.

"Принято решение об отстранении всех глав ГСЧС по регионам... По всем этим областям комиссионно будет проведена соответствуюшая проверка и будет принято решение о дальнейшей возможности работать этим руководителям в системе ГСЧС и о степени их участия в коррупционных схемах, которые вскрылись", - сказал министр.

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Напомним, сегодня на заседании Кабинета министров Украины был арестован председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский и его первый заместитель Василий Стоецкий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МВД, Бочковскому и Стоецкому инкриминируют организацию преступных схем закупки топлива у частных компаний по завышенным ценам. Чиновников задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.