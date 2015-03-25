Шкиряк назначен исполняющим обязанности главы ГСЧС - Аваков

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на брифинге в Кабинете министров.

"Решением правительства назначен временно исполняющим обязанности начальника ГСЧС... Это мой советник Зорян Шкиряк", - сказал он.

"Мы намеренно пошли на такой шаг, потому что хотим гражданского контроля над этим процессом", - сказал Аваков.

Глава МВД спрогнозировал, что "хлынет поток соответствующих обращений, жалоб и фактов", поэтому проверка должна происходить не только в уголовно-процессуальной плоскости, но и под общественным контролем над процессом.

Аваков напомнил, что несколько месяцев назад уже был задержан на взятке другой заместитель главы ГСЧС, но тогда суд отпустил его и дело "тянется до сих пор".

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"Это еще одна причина, почему я прибег к публичному обвинению - для того, чтобы такие процессы проходили под софитами и под вниманием общества", - сказал он.

Аваков считает, что задержание чиновников на заседании правительства должно "стать прививкой, превентивным действием" для других коррупционеров.

Данную информацию на своей странице в Facebook сообщил советник министра внутренних дел Украины, народный депутат Антон Геращенко.

"Временно исполняющим обязанности начальника Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям по предложению министра МВД только что решением Кабмина назначен Зорян Шкиряк", - написал Геращенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 марта, на заседании Кабинета министров Украины арестован глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский и его первый заместитель Василий Стоецкий.

Только что, на заседании Кабинета Министров Украины по приказу Министра МВД Арсена Авакова, за хищения средств во особо ... Posted by Антон Геращенко on 25 Март 2015 г.



