Порошенко выразил соболезнование в связи с гибелью людей в авиакатастрофе во Франции
12:13, 25 марта 2015Политика
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Президент Порошенко выразил соболезнование Королю Испании Филиппу VI, президенту Германии Иоахиму Гауку и канцлеру Германии Ангеле Меркель в связи с гибелью людей в катастрофе самолета Germanwings на юге Франции.
REUTERS
Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, в соболезновании отмечается: «От имени Украины и от себя лично выражаю искренние соболезнования семьям погибших в результате этой трагедии».
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Airbus A320 немецкой лоукост-компании Germanwings 24 марта упал на юге Франции, в Альпах. На борту авиалайнера находились 144 пассажира и шесть членов экипажа.
Ранее УНИАН сообщал, что "Черный ящик" самолета Germanwings оказался поврежденным.
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