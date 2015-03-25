"Черный ящик" самолета Germanwings оказался поврежденным

Несмотря на это, бортовой самописец еще может быть «полезным» для выяснения причин катастрофы самолета Airbus A320, который следовал из Барселоны в Дюссельдорф. Об этом сообщает Радио Свобода.

Airbus A320 бюджетной авиакомпании Germanwings во вторник днем разбился в труднодоступном районе Альп. Власти Франции заявили, что жертвами аварии Airbus стали все без исключения 150 человек, которые находились на борту. Президент Франции Франсуа Олланд сообщил, что среди пассажиров были граждане Германии, Испании и Турции.

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Тем временем, в Германии поминают жертв авиакатастрофы, а Lufthansa и ее дочерней компании Germanwings пришлось отменить 30 рейсов в Европе, только из Дюссельдорфа отменили 7 рейсов.