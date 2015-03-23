Княжицкий назвал дело об изнасиловании фальсификацией Кремля

Об этом он сказал в комментарии "Украинской правде".

"Дело появилось сразу после того, как в Россию с визитом приезжал глава МИД Камбоджи", - заявил Княжицкий.

Он не намерен защищаться, но планирует доказать, что дело сфальсифицировано.

На вопрос, как он намерен это сделать и где, ведь он объявлен в международный розыск, Княжицкий пояснил, что у Интерпола есть специальная процедура, и он сможет предоставить все материалы опровержения в Украине.

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Как известно, депутата Николая Княжицкого на запрос Камбоджи объявили в розыск по линии Интерпола в деле об изнасиловании.

До этого Княжицкий подал заявление в милицию об угрозах и давлении на него со стороны иностранных спецслужб и российских пропагандистов путем "предоставления ложных данных в иностранных и международных правоохранительных органов, которые были инспирированы российскими спецслужбами и сфальсифицированные уголовные преследования в странах третьего мира".