Миссию ОБСЕ в Украине надо дополнить миротворцами ‒ МИД

Это должно обеспечить надлежащую политику безопасности и контролирующую функцию на линии соприкосновения конфликта и на украинско-российской границе, заявил министр иностранных дел Павел Климкин в ходе встречи с послами стран ЕС и стран «Большой семерки», передает Апостроф.

Также министр заявил, что одним из первых шагов для обеспечения предстоящих местных выборов на Донбассе должно стать предоставление возможности для украинских СМИ беспрепятственно работать на территориях, находящихся под контролем пророссийских боевиков.

Он подчеркнул необходимость обеспечения возможности для всех зарегистрированных в Украине политических партий участвовать в этих выборах.

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По мнению министра, свободные и честные выборы на Донбассе является позицией, которая базируется и логически вытекает из минских договоренностей, которые были поддержаны всеми лидерами стран «нормандской четверки», включая президента Российской Федерации.

Напомним, 17 марта Верховная рада поддержала президентский проект постановления об обращении в Совбез ООН и Совет Евросоюза о развертывании на территории Украины международной операции по поддержанию мира и безопасности.