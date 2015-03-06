Неизвестные напали на квартиру мужа Виктории Сюмар: расписали стены и растрощили технику

В четверг неизвестные разгромили квартиру мужа депутата "Народного фронта" Виктории Сюмар - эксперта медиа-права Виктора Тарана. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, нападавшие уничтожили технику и гардероб, расписали стены. Таран добавил, что квартира зарегистрирована на Сюмар, с которой он находится в стадии развода, передает Украинская правда.

"Единственный вопрос, на который должна дать ответ милиция - против кого был направлен этот акт? Против меня? Моей жены Виктории Сюмар, на которую зарегистрирована квартира, но с которой мы находимся в стадии развода?" - написал он.

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Сайт Ukranews со ссылкой на комментарий Тарана уточняет, что стены были исписаны надписями "Вы доигрались!", "Вам смерть!", "Россия-матушка".

Также он допустил, что нападение может быть связано с его публичной деятельностью, в частности - из-за разработки законопроекта об открытости использования публичных финансов, а также из-за других инициатив по борьбе с коррупцией.