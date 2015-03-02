Уголовное наказание за критику недопустимо - Сюмар

Об этом в своем Facebook заявила нардеп от НФ Виктория Сюмар.

"Законопроект Матейченко является его личной инициативе и на заседании фракции не обсуждался. ... Депутаты имеют право законодательной инициативы и пользуются им. Это - частная инициатива депутата, уверяю. Без обсуждений в НФ на любом уровне", - отметила Сюмар.

По ее словам, фракция намерена просить Матейченко отозвать этот законопроект.

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"Уголовное наказание за любую критику недопустимо. Матейченко - боевой командир, который много сделал для защиты страны еще с начала российской агрессии, но эти вещи будем ему объяснять и убеждать отозвать законопроект, чтобы убрать норму об уголовном наказании", - добавила Сюмар.