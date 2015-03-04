Die Welt: Почему работает разрушительная стратегия Путина

В своей статье «Почему работает разрушительная стратегия Путина», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt, Рихард Херцингер пишет о том, что давно объявленная конференция получила дополнительный драматический акцент из-за событий прошлых выходных. Через год после аннексии Крыма Россией Путина, историки, политические эксперты, журналисты и активисты гражданского общества из Германии, Франции, Украины, России и США по приглашению Фонда Генриха Бёлля в Берлине хотели подвести итог и обсудить вопрос о том, что война в восточной Украине означает для будущего всей Европы. Теперь встреча состоится под знаком ужаса и горя из-за убийства российского лидера оппозиции Бориса Немцова.

Кто именно виновен неясно, но режим Путина создал атмосферу, в которой подобные убийства не только возможны, но даже неизбежны, заявил глава фонда Ральф Фюкс в своей речи перед 700 слушателями. Совсем недавно преданное правительству движение «Антимайдан» заклеймило Немцова «предателем родины». «Политические инженеры Путина создали атмосферу ненависти ко всем инакомыслящим и «сторонникам Запада», сказал Фюкс. Прокурор уже готовит «следующий список негодяев» и указывает на «украинский след» в отношении убийц.

Остальные российские оппозиционеры разрываются «между горечью и отчаянной надеждой, что еще не все потеряно», сообщил Фюкс. Такое настроение было и на переговорах. Американский историк Тимоти Снайдер, известный своей новаторской книгой «Кровавые земли» о тоталитарных механизмах убийства в 20 веке, проанализировал пропаганду Кремля, которая ориентирована на систематическое манипулирование мышлением не только своего народа, но и западной общественности.

Его кампания в Украине представляет это как продолжение войны против нацистского варварства, в то же время Москва поддерживает правых экстремистов и неонацистов в Западной Европе. Это произведение «профашистского антифашизма» показывает стратегию, согласно которой необходимо поместить в головы взаимоисключающие утверждения, с расчетом на то, что какой-то их части поверят.

С помощью своей тактики, призванной запутать и разделить Европу, Путин уже далеко зашел. Военные успехи в Украине не оправдали его надежд, благодаря стойкости украинской армии и общества. Снайдер демонстративно указал на ослабление ЕС: «Европа оказалась более легкой целью, чем Украина».

Еще более резкими словами Лилия Шевцова, политолог Московского Института Брукингса, бичевала уступчивость и наивность Запада по отношению к агрессии Путина. В Минском соглашении были приняты его политические условия. При этом, опасность для Европы, которая исходит от путинизма, в некотором смысле, даже больше, чем та, которая когда-то исходила со стороны Советского Союза. Поскольку он успел пробраться внутрь европейского сообщества – и, наконец, бесчисленное количество людей из европейской элиты получали деньги от России.

Бывший министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер исключил тот факт, что Запад готов противостоять агрессии Москвы военным способом. Европейцы, а также американцы, «не хотят воевать против российской армии». Поэтому Кушнер, в основном, настаивает на мягкой силе, организации «помощи украинским друзьям», и активных попытках «опровержения лжи Путина об Украине». Лучше всего было бы, если бы европейцы сами убедились в том, что там происходит на самом деле: «Европа должна отправиться в Украину».

Тем не менее, Европа должна ясно продемонстрировать свою способность к сопротивлению. Поэтому Кушнер выступает за более жесткие санкции против России, а также за развитие общей европейской армии. Относительно возможности реализации этого проекта в ближайшем будущем, у активиста по защите прав человека и соучредителя «Врачей без границ», который знает недостатки Европейского Союза изнутри, не возникает никаких иллюзий.

Один россиянин продолжает надеяться

От риска впасть в апокалиптический пессимизм, ввиду московского коварства и беспомощности Запада, конференцию уберегли именно украинка и россиянин. Светлана Залищук, депутат киевского парламента, представляет тот тип молодого украинского политика, который принадлежит не к старой коррумпированной, связанной с олигархами политической касте, а к гражданскому движению, которое возродилось после восстания на Майдане.

Несмотря на все драматические опасности надвигающегося развала государства, Залищук была уверена, что исходящий от Майдана импульс демократического обновления на этот раз не иссякнет снова, как это было после оранжевой революции в 2004 году. «Тогда», говорит Залищук, «мы выступили просто за нового президента, новое лицо в политике. А на Майдане в 2014 году – за новые правила в политике». Украина получила новую индивидуальность, потому что она, наконец, сделала свой выбор в пользу европейских демократических ценностей.

Но замечательным ободрением для зала стал Евгений Гонтмахер, московский эксперт по международной политике – именно из-за стоического и бесстрастного способа, которым он представил свою оценку. 85 процентов россиян в опросах показали свою поддержку Путину. Ну ладно, говорит Гонтмахер, но остальные 15 процентов, это тоже, в конце концов, немало. Учитывая резкий экономический спад можно ожидать, что российское общество через год-два снова будет проявлять активность. «В настоящее время», сказал Гонтмахер, «идет битва между телевидением и холодильником». От государственных телеканалов гремит шовинистическая пропаганда, но холодильники пусты. Принуждение к «социальной самозащите» оживит гражданское сопротивление. И в долгосрочной перспективе у России «не останется другого выхода, кроме демократии».

Но на данный момент Украину, которую дестабилизирует стратегия Путина, необходимо спасти от банкротства; в этом согласились член Бундестага, представитель партии зеленых, Мари-Луиза Бек и польский политолог Яцек Кухарчик. Политолог назвал две неотложные задачи, которые Запад должен выполнить сразу: стабилизация украинской экономики и укрепление оборонной мощи Украинского государства. Учиться у Польши, в этом случае означает, учиться выигрывать. В 1991 году экономика Польши была еще в худшем положении, чем в Украине, но сегодня это маяк процветания в Европе и яркий пример того, что либеральные реформы ведут к успеху.