Die Zeit: Широкино – это только начало

В статье Ютты Зоммербауэр под названием «Широкино – это только начало», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Zeit, пишется о том, что Широкино когда-то было тихим поселком как раз перед Мариуполем - убежищем для тех, кому в городе было слишком шумно и беспокойно. Односемейные дома с большими садами, ярко раскрашенные апартаменты, яхт-клуб под названием «Дельфин». 2000 жителей, которые прямо из своих домов смотрят на Азовское море. Сегодня это место, где не утихают выстрелы.

Несколько дней назад с 7 часов утра до 9 часов вечера раздавались выстрелы, говорит местная жительница Мария Иванова. В Широкино проходит ожесточенные сражения на улицах. Метр за метром украинская армия и пророссийские боевики борются за превосходство. Через деревню проходит линия фронта.

Дом Ивановой находится на украинской стороне. «Мы видим врага невооруженным глазом», говорит женщина. Последние две недели она провела в подвале. В ее доме больше нет оконных стекол, крыша была разбита пополам при бомбардировке. По оценкам Ивановой, 70 процентов территории уничтожено.

Теперь Иванова, 65-летняя пенсионерка, находится в безопасности в подвале районной администрации Орджоникидзе в Мариуполе, в десяти километрах к западу. В длинной очереди она ждет документы для внутренних беженцев. В прошлую пятницу ее эвакуировали вместе с 30 другими жителями, бои на время прекратились. В настоящее время в Украине все внимание сосредоточено на Широкино, поскольку ожесточенные бои могут быть лишь началом еще большей драмы: наступления сепаратистов на Мариуполь.

«Мы ожидаем нападения в любой момент»

В течение нескольких недель пророссийское правительство в Донецке угрожает нападением на портовый город на Азовском море. Фронт на юге от так называемой Донецкой Народной Республики (ДНР) был открыт в августе прошлого года, когда сепаратисты, при поддержке подразделений из России, продвинулись до Новоазовска. С тех пор буферная зона сократилась. «Мы ожидаем нападения в любой момент», говорит украинский заместитель командира в южном секторе, полковник Виктор Шидлюх. Город – это «стратегический объект», и армия готова защищать его «до последнего».

Привлекательность Мариуполя для сепаратистов очевидна: город не только добавит почти полмиллиона жителей к территории ДНР, здесь также находятся обширные портовые сооружения и металлургические заводы компании «Метинвест», которые принадлежат олигарху Ринату Ахметову. Металлургические заводы в Мариуполе делают уголь c Донбасса ценным. Западные спецслужбы и военные опасаются, что Мариуполь – это только часть пути, который хотят проложить российские и восточноукраинские бойцы. Маршрут E58, который проходит здесь из российского Ростова-на-Дону, ведет прямо в Крым. 300 км по ровной степи. Это стало бы ощутимым территориальным завоеванием, которое привело бы к решительным санкциям со стороны ЕС и США.

Поэтому, украинская армия укрепляет свою оборону на востоке и севере города Мариуполя. Экскаваторы копают глубокие отверстия в степи, траншеи покрыты стволами деревьев, танки спрятаны в земле. Добровольцы помогают копать. Достаточно ли этого, никто не знает. Может ли быть уничтожен Мариуполь? Дойдет ли дело до уличных боев, как в Широкино, которые не принесут ничего, кроме опустошения? Могут ли поддерживаемые Россией бойцы окружить город? «Мы готовы ко всем сценариям», говорит полковник Шидлюх и пытается излучать решимость.

В администрации района Орджоникидзе, двумя этажами выше Марии Ивановой, за своим столом сидит Владимир Степанов. В шкафу награды и трофеи, рядом карта района. Прямые улицы, жилые дома, металлургический завод «Метинвест». Орджоникидзе – город в городе с 124 000 жителей. 90 процентов семей так или иначе связаны с металлургическим комбинатом, говорит Степанов. По крайней мере, также, как наступления, которое коснется его района в первую очередь, глава района боится, что завод может прекратить свою деятельность. «Если сталелитейный завод закроется, я не знаю, что будет с нашим городом», признался он. Уже есть проблемы с поставками из оккупированного Донбасса. Если предприятию придется увольнять рабочих, настроение в городе может измениться в пользу российской интервенции.

Даже сегодня, эмоциональный настрой в Мариуполе уже не так однозначно проукраинский, как это демонстрируют сине-желтые флаги на улицах. Работающее население традиционно чувствует себя связанным с большим соседом, и российское видение конфликта распространяется с помощью непрерывной пропаганды на телевидении и сплетен родственников. Украинскую армию, которая защищает город, не все воспринимают, как защитников. Большая часть населения равнодушна. Милиция прилагает все усилия, чтобы предотвращать провокации сепаратистов. Она зависит от информаторов. О ракетном нападении 24 января, в котором после 33 секунд обстрела погиб 31 человек в районе Орджоникидзе, ходит много слухов. Хотя технически это невозможно, но есть версия, что это украинские позиции обстреляли город. Глава района Степанов поднимает газету городского совета. «Как это было на самом деле», написано в заголовке, статья обещает «объективное расследование без истерик». Степанов надеется, что расследование принесет плоды.

«Я не просила помощи Москвы»

В последнем ряду жилого квартала в районе Степанова ощущается страх наступления. Перед домами – поля, за ними – фронт. Может ли армия защитить жителей? Скептицизм преобладает. Дороги очищают, на рынке закрылась половина магазинов, многие жители после нападения переселились на запад города. Эта часть города находится в поле зрения пророссийских сил, и если они захотят, то могут снова бомбардировать многоэтажные дома в любое время. Следы нападения видны до сих пор: битое стекло на земле, сожженные помещения, следы обстрела на бетоне. «Укрытие» - написал кто-то большими зелеными буквами на стенах домов.

Когда начался обстрел 24 января, у 52-летней Аллы не было времени, чтобы спрятаться в укрытии. Окна ее квартиры выходят на восток, она живет на шестом этаже. Стекла разбиты, она упала на пол в коридоре. Алла глотает антидепрессанты, чтобы пережить эти дни. Она не хочет жить в России или в так называемой ДНР, говорит женщина, вытирая слезы. Она - одна из немногих патриотов здесь, и часто чувствует себя одинокой. Мариуполь – это Украина. «Я не просила помощи Москвы», говорит она.