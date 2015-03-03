Bloomberg: следующим полем боя для Украины будет экономика

В редакционной статье под названием «Следующим полем боя для Украины будет экономика», опубликованной на сайте Bloomberg.com, пишется о том, что для спасения экономики понадобится грандиозное соглашение о частичном списании задолженности, но это может оказаться не менее сложным, чем подавление поддерживаемого Россией мятежа. Хотя есть способ добиться этого.

Ужасное сочетание войны и девальвации национальной валюты подтолкнуло Украину на грань банкротства. Ее долги, номинированные в основном в долларах, составляют около 100% ВВП, по сравнению с примерно 40% год назад, а это намного выше уровня 70%, который Международный валютный фонд считает чрезмерным для страны с формирующейся рыночной экономикой. Основная часть долга и проценты в течение ближайших трех лет превысит $27 млрд, что равняется примерно четвертой части государственных расходов.

Только быстрое и радикальное списание задолженности может помочь стране выйти из экономического болота. Объем производства сократился на 15% в IV квартале 2014 года по сравнению с годом ранее. Если правительство попытается сократить расходы или повысить налоги до уровня, необходимого, чтобы оплатить долги, это гарантировано приведет к краху. Этот ужасный сценарий – полное списание – это то, что кредиторы должны будут считать лучшей альтернативой соглашению, достигнутому в процессе переговоров.

Достичь такого соглашения будет непросто. Первым препятствием является Россия. В конце 2013 года президент Владимир Путин предоставил Украине кредит в размере $3 млрд, чтобы поддержать Виктора Януковича, ненавистного украинского лидера, сбежавшего во время революции на Майдане. И когда в декабре наступит срок погашения долга, Путин захочет, чтобы ему вернули полностью всю сумму.

Являясь зачинщиком украинского конфликта, Россия фактически не имеет морального права требовать денег. К сожалению, у нее есть неоспоримые экономические и военные аргументы, основанные на важных поставках природного газа в Украину и ее способности разжигать конфликт. У Украины, возможно, просто не будет выбора, и ей придется вернуть долг.

Второе препятствие – постоянная неуверенность в экономических перспективах Украины. Частные кредиторы страны, одним из которых является американская инвестгруппа Franklin Templeton, никак не могут оценить, какую часть долгов правительство на самом деле сможет рефинансировать. Имеются первые признаки того, что новые лидеры Украины могут оказаться не менее коррумпированными, чем их предшественники. Стране не хватает стабильности и доверия, необходимых для заключения всеобъемлющего и окончательного соглашения о внешней задолженности.

Таким образом, лучшим решением был бы двухэтапный процесс. Во-первых, частные кредиторы правительства должны согласиться на введение на несколько лет моратория на погашение задолженности, охватывающего период действия программы кредитования Украины, в рамках которой МВФ может выделить $17,5 млрд. Это дало бы украинским лидерам время и ресурсы, необходимые им для того, чтобы исправить экономическую ситуацию и получить опыт эффективного финансового управления. Затем, предполагая, что страна останется нетронутой, все стороны окажутся в лучшем положении, чтобы оценить способность правительства выплачивать долги и достичь окончательного соглашения.

Такой план может провалиться по различным причинам. Но если Украина хочет иметь шанс на восстановление, это лучший путь для нее.Чтобы это сработало, МВФ и западные страны, предлагающие финансовую помощь, должны быть чрезвычайно прагматичными, гибкими и бдительными. Им придется наблюдать за тем, как большая часть их денег уйдет на то, чтобы заплатить России. Они должны будут позволить украинскому правительству стимулировать экономику, что может включать в себя дефицит бюджета, несовместимый со стабилизацией внешнего долга. Они должны будут требовать прозрачности и внимательно следить за расходами государства, чтобы убедиться в том, что деньги не крадут.