Почему Россия должна не признать украинские выборы уже в первом туре

Первый этап якобы выборов так называемого президента Украины, прошедший, как и следовало ожидать, под дулами автоматов хунты и сопровождаемый криками изнасилованных в кабинках ветеранов и детей, может стать генеральной репетицией невиданного нацистско-фашистского шабаша, которого еще не знала мировая история. Не случайно «день тишины» перед вторым туром украинского путча полностью совпадает с днем рожденья Гитлера.

«Сотни нарушений и флешмоб в соцсетях: как на Украине проходят выборы президента» - под таким заголовком прогрессивное «Раша Тудей» начало онлайн-трансляцию вчерашней массовой бойни в местах скопления украинских избирателей. Со времени появления заголовка про «сотни нарушений» первое случилось уже через полтора часа – на Харьковщине два участка открылись с небольшим опозданием, и стало ясно, что русские журналисты сильно поскромничали в оценке воцарившегося беспредела в низалежнай.

Вышеупомянутый флешмоб в соцсетях был единственным лучом света в царстве фашизма – он назывался «Порошенко остаточне прощавай» и был спонтанно затеян украинским народом в лице гражданки Елены Лукаш , после чего его также подхватил гражданин Андрей Портнов; к мероприятию, по слухам, пытался присоединиться и гражданин Николай Азаров, но не смог упораться с трудным словом «пращивай». Все остальное было куда страшнее. Так, Виталий Кличко приехал голосовать на шокирующем велосипеде, будучи одетым в обтягивающие леггинсы, и так они у него все обтянули, что трое проходивших мимо мальчиков увидели это и выросли гомосексуалистами, а женщины, работавшие в избирательной комиссии, поседели и разбежались кто куда, что дало Кличко возможность беспрепятственно вытащить из леггинсов свернутые в трубочку фальшивые бюллетени и с циничной ухмылкой совершить вброс за НАТО.

На выборы в Киев приехала черная вдова Маккейна, которая привезла карателям «разрешение мочить» . Карателей дважды просить было не нужно – в стране начались массовые расстрелы по экзитполам и нападения геев в кабинках для тайного голосования. На звуки выстрелов прибежал Порошенко с семьей. С наслаждением поставив галочку напротив графы «Коррупция и убийства», он передал бюллетень внуку, но тот уронил его, наступил сверху ногой и разорвал с криком «смерть москалям!», вследствие чего Порошенко быстро исписал вторую половинку цитатами из внука и совершил вброс двух бюллетеней вместо одного. Российские СМИ особо подчеркивают, что злобного внука зовут Петя, и почему-то это не удивляет.

Ближе к вечеру православная разведка принесла результаты экзитполов, и интерес российских СМИ к вопиющим нарушениям на избирательных участках Украины начал откровенно иссякать

На один из избирательных участков Киева пришла неприметная женщина и, проголосовав, родила. Эксперты утверждают, что это был особый сатанинский ритуал, в результате которого на свет появился так называемый «последний фюрер», который после прихода к власти развяжет атомную войну, направленную на уничтожение всех русскоговорящих. В так называемой «зоне АТО» украинские каратели открыли ракетно-ядерный огонь по мирным жителям Донбасса, чтобы под шум взрывов проводить скрытую агитацию за Порошенко и совершать насильственные вбросы на всей территории Украины. Плач и скрежет зубовный стоял над страной...

Ближе к вечеру православная разведка принесла результаты экзитполов, и интерес российских СМИ к вопиющим нарушениям на избирательных участках Украины начал откровенно иссякать. Могло сложиться обманчивое впечатление, будто в целом они непостижимым образом удовлетворены результатом, но, к счастью, Госдума была начеку. Уже с утра 1 апреля комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками заявил , что России не следует признавать результаты так называемых выборов в Украине. Настораживает лишь тот факт, что в Кремле решили дождаться окончания так называемого второго тура, а между тем, необходимо действовать немедленно! Ибо накануне итогового «голосования», 20 апреля в Киеве состоится Всемирный съезд фашистов, посвященный празднованию дня рождения Гитлера; говорят, что по такому случаю будет нарушен «день тишины», а также зарезано пять тысяч пионеров и пенсионеров. Вот ведь до чего может дойти! А оно к тому и идет.

Всех желающих помочь украинской армии в утилизации носителей «русского выбора» на Донбассе вне зависимости от скорости подсчета голосов просят обращаться в фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук https://www.facebook.com/backandalive/

Василий РЫБНИКОВ