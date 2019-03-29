В Кремле прокомментировали вопрос, признает ли Россия итог президентских выборов в Украине

Песков заявляет, что "это внутреннее дело украинцев".

В Кремле отказались отвечать на вопрос, признает ли Россия итог президентских выборов в Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал журналистам: "Не наше дело - оценивать предвыборную кампанию (в Украине – УНИАН). Мы все стали свидетелем и продолжаем оставаться свидетелем той кампании, которая происходит в Украине. Это дело украинцев".

"Безусловно, я оставил бы без комментариев ваш вопрос: возможно ли признание нелегитимными итогов выборов. Я на этот вопрос отвечать не буду. Это тоже будет зависеть от того, как пройдут выборы. Мы же не можем говорить об этом, если выборы еще не состоялись", - добавил он, отвечая на вопрос УНИАН, признает ли РФ выборы президента в Украине.

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При этом Песков напомнил, что на этих выборах российских наблюдателей не будет. "Это внутреннее дело украинцев. Что-то можно будет говорить только после того, как они состоятся", - подчеркнул он.

Песков высказал сожаление, что не будут открыты участки для голосования на территории России, а также "существуют несколько миллионов украинцев, которые отторгнуты в своей стране".

Как сообщал УНИАН, 27 марта в Госдуме РФ был зарегистрирован проект заявления о непризнании президентских выборов в Украине, внесенный фракцией ЛДПР.

В нем указано, что выборы в Украине прошли якобы с применением "грязных избирательных технологий", что является "грубым нарушением международно-правовых принципов и норм, лежащих в основе организации и проведения демократических выборов". "Депутаты Государственной думы решительно осуждают деструктивные действия украинской власти в ходе проведения выборов президента Украины, заявляют, что в таких условиях данные выборы не могут быть признаны действительными, состоявшимися и легитимными, и выражают надежду на скорейшее прекращение деятельности незаконного режима в Украине", - говорится в проекте.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет работать с тем президентом, которого выберет украинский народ. "Кого выберут, с тем будем работать", - сказала она.

28 марта президент Украины Петр Порошенко, комментируя проект заявления Госдумы РФ о непризнании президентских выборов в Украине, заявил: "Я думаю, что это диагноз. Думаю, что это болезнь. Когда кто-то вносит в Государственную думу РФ законопроект о непризнании выборов в Украине, это просто означает, что они думают, что это территория Российской Федерации. Они думают в идиологеме "единого народа".