Порошенко: 85% населения поддерживает унитарность Украины

Украина останется унитарной и не будет федерализована.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в Харькове во время встречи с активом области.

"Украина не будет федерацией, а останется унитарной", - подчеркнул он.

Порошенко подчеркнул, что 85% граждан Украины поддерживают эту идею.

Президент подчеркнул, что уверен в таком выборе украинцев и даже может вынести этот вопрос на референдум.

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Порошенко также добавил, что европейский выбор Украины остается неизменным.

Он акцентировал также, что единым государственным языком для госслужащих останется украинский язык. При этом, по словам президента, других граждан не будут лишать права говорить на любом языке.

Порошенко подчеркнул, что единство Украины - это отсутствие "второго фронта" и возможность победить на главном фронте Отечественной войны 2014-2015 годов, который пролегает на Донбассе.