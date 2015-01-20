За сутки боевики более сотни раз обстреляли украинских военных – штаб АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-офицер АТО Леонид Матюхин на брифинге в Киеве.

«Ситуация в зоне АТО состоянию на 7.00 20 января: начиная с 18 часов вечера террористы 49 раз обстреливали позиции сил АТО и населенные пункты вблизи них», - отметил он.

«Чаще всего огонь велся по Крымскому на Луганщине и его окрестностях - четыре раза из «Градов» и дважды из минометов. Из реактивных систем залпового огня было трижды обстреляно Верхнюю Ольховку, Нижнее, Трехизбенку, Станицу Луганскую, Донецкий, Геевку, Первомайское и Пески. Вблизи Счастья «работал» танк», - добавил Матюхин.

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Также, по его словам, из минометов, гранатометов и артиллерии наемники трижды подвергли огню Станицу Луганскую, Санжаровку, Мироновский, по два раза - Смелое, Новгородское. Также огонь открывался по нашим позициям вблизи Счастья, Трехизбенки, Марьинки, Красногоровки, Тоненького и других населенных пунктов.

Всего за сутки террористы осуществили 102 обстрела. Наиболее активные точки были подавлены украинскими военными, сказал Матюхин.