Россия возобновила боевые действия, потому что хотела сильную позицию на переговорах, но просчиталась - эксперт

Такое мнение высказал политический эксперт Алексей Голобуцкий в комментарии Радио Свобода.

"Москва не меняет своего поведения, она и дальше проводит достаточно подлую тактику, которую начала с началом активных боевых действий на Донбассе, проводит боевые действия по всей линии фронта, а потом еще в этом обвиняет Украину", - считает он.

Читайте такжеВ Генштабе подтвердили отступление боевиков от Донецкого аэропортаПо его мнению, вероятнее всего, такие действия объясняются тем, что Россия хотела выйти на переговоры с сильной позицией.

"Была информация о том, что был дан приказ захватить Донецкий аэропорт в течение нескольких дней, но судя по всему, это не получилось. Украинское командование приняло решение контратаковать. Поэтому Москва думала, что Украина будет просить Россию и боевиков, едва ли не молить о мирных переговорах. Но этот план не подействовал, и вероятно, именно Украина теперь может выйти на переговоры с позиции сильной стороны", - добавил Голобуцкий.