СНБО: Две российские батальонно-тактические группы пересекли украинскую границу

Об этом говорится в сообщении Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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"По оперативной информации Совета национальной безопасности и обороны, сегодня зафиксировано пересечение украино-российской границыдвумя батальонно-тактическими группами вооруженных сил Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, ситуация в зоне АТО остается сложной.

За последние сутки из артиллерии и минометов боевики открывали огонь по населенным пунктам Богдановка, Углегорск, Красногоровка, Кряковка, Ленинское, Николаевка, Новотошковка, Новгородское, Новотроицкое, Александровское, Орлово-Ивановка, Петровское, Славяносербск, Смелое, Старогнатовка, Тоненькое, Фрунзе. Больше всего обстрелам подверглись Станица Луганская и Крымское, а также Троицкое .