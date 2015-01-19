Украинскую границу сегодня пересекли 600-700 российских военных - Лысенко
Батальонно-тактические группы Вооруженных сил Российской Федерации, которые сегодня пересекли украинскую границу, состоят из примерно 600-700 российских военных.
Об этом сообщил РБК-Украина спикер АТО Андрей Лысенко.
"В каждой такой батальонно-тактической группе примерно 300-350 человек, а их две",- заявил Лысенко.
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По его словам, группы пересекли украинско-российскую границу в Луганской области на участке границы, неконтролируемой украинскими военными. Лысенко отметил, что пока неизвестно дальнейшее направление этих групп.
Как сообщал УНИАН, украино-российскую границу пересекли две батальонно-тактические группы вооруженных сил Российской Федерации.
Об этом говорится в сообщении Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины.
"По оперативной информации Совета национальной безопасности и обороны, сегодня зафиксировано пересечение украино-российской границы двумя батальонно-тактическими группами вооруженных сил Российской Федерации", - отмечается в сообщении.