Турчинов не исключает полномасштабной войны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Турчинов сказал во время выступления в парламенте.

«Сейчас продолжается слаживание батальонных тактических групп, личный состав которых получил опыт боевых действий в ходе регулярных ротаций на территории нашей страны», - сказал Турчинов.

При таких условиях, считает он, возможны два основных сценария.

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«Первый — это возобновление врагом широкомасштабных военных действий и наступление при активном участии вооруженных сил Российской федерации, следствием чего может стать полномасштабная континентальная война», - сказал он.

Второй сценарий, отметил он, предусматривает попытки Кремля не допустить стабилизации ситуации в Украине, активизации террористической деятельности, превращения противостояния в долговременный вооруженный конфликт с истощением экономического, военного, морально-психологического потенциала Украины и созданием предпосылок для реализации их цели — уничтожения государственности и независимости Украины.

Также, по словам Турчинова, вдоль восточной части украинско-российской границы в полной боевой готовности находится около 52 тысяч российских войск со значительным наступательным потенциалом.

Турчинов отметил, что они имеют свыше 300 танков, свыше 1800 боевых бронированных машин, свыше 750 артиллерийских систем и систем залпового огня, до 360 боевых самолетов и ударных вертолетов.