Политолог: принятие бюджета - это реальное доказательство существования коалиции

Об этом заявил директор Социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко, комментируя ситуацию с затягиванием бюджетного процесса украинским парламентом в воскресенье, 28 декабря.

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Политолог пояснил, что принятие бюджета - это реальный и единственное доказательство существования не только парламента, но и коалиции. «Поэтому большинство не на словах, а делом должно продемонстрировать свое единство», - добавил он.

Виктор Небоженко отметил, что бюджет нужен, в частности, и для того, чтобы Украина могла получить финансовую помощь в очень сложных условиях открытой интервенции и, как результат, потери огромной части экономического потенциала. Он подчеркнул, что помощь МФВ также нужна потому, что в условиях внешней агрессии никакой иностранный капитал не рискнет вкладывать сюда деньги.

«Да, бюджет непростой, но ведь нужно с чего-то начинать, внося в будущем поправки и дополнения к документу. Кабинет министров без государственного бюджета - это политическая эстрада, а не высший орган исполнительной власти в стране», - заявил директор Социологической службы «Украинский барометр».

По словам Небоженко, главная причина того, что вокруг бюджета ведутся настоящие бои - это не только желание Кремля лишить Украину реального финансового документа и возможности провести реформы, но и трусость со стороны депутатов. «Но отныне так будет каждый день - каждый следующий новый реформаторский закон будет опаснее и сложнее предыдущего. Привыкайте, господа депутаты!», - призвал эксперт.

«Повторяю: принятие бюджета - это обязанность депутата. Не можешь - не берись, не хочешь - выходи из большинства и иди к друзьям Путина - там сытнее и не так страшно», - резюмировал Виктор Небоженко.