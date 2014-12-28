Луценко прогнозирует результативный день по основным для госбюджета законопроектам
Сегодня может быть результативный день по всем законопроектам, являющимся основой для принятия госбюджета на 2015 год.
Об этом сказал на брифинге председатель фракции партии "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко, передает корреспондент УНИАН.
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Он отметил, что продолжаются консультации фракции большинства, председателей Бюджетного и Налогового комитетов с правительством.
“Я хочу отметить серьезное продвижение к компромиссу со стороны правительства и парламентского большинства”, - подчеркнул Юрий Луценко.
Он прибавил, что "по большинству вопросов, которые мы поднимаем в последние несколько недель, правительство сегодня пошло навстречу парламентскому большинству. И я чувствую, что сегодня может быть результативный день в парламенте по всем законопроектам, являющимся основой для принятия государственного бюджета".