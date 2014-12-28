Луценко прогнозирует результативный день по основным для госбюджета законопроектам

Об этом сказал на брифинге председатель фракции партии "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко, передает корреспондент УНИАН.

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Он отметил, что продолжаются консультации фракции большинства, председателей Бюджетного и Налогового комитетов с правительством.

“Я хочу отметить серьезное продвижение к компромиссу со стороны правительства и парламентского большинства”, - подчеркнул Юрий Луценко.

Он прибавил, что "по большинству вопросов, которые мы поднимаем в последние несколько недель, правительство сегодня пошло навстречу парламентскому большинству. И я чувствую, что сегодня может быть результативный день в парламенте по всем законопроектам, являющимся основой для принятия государственного бюджета".