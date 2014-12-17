Олигархи никогда уже не будут иметь влияния на украинскую власть - Порошенко
11:37, 17 декабря 2014Политика
39 0
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что сделает все возможное для того, чтобы украинские олигархи больше не имели влияния на украинскую власть.
Президент пообещал, что олигархи не будут иметь влияния на власть в Украине / УНИАН
Об этом он заявил в опубликованном сегодня интервью изданию Gazeta Wyborza.
"Гарантирую, что олигархи никогда уже не будут иметь влияния на украинскую власть. Я для этого все сделаю", - сказал он.
Порошенко отметил, что крупные предприниматели могут рассчитывать на положительный инвестиционный климат в Украине в случае соблюдения ими законодательства.
Читайте такжеПорошенко имеет оптимистичный взгляд на урегулирование конфликта на Донбассе"Если, однако, кто-то будет пытаться вмешиваться в политику, использовать контакты во власти для самообогащения, мы продемонстрируем решимость, ибо в мире такие действия имеют однозначное название - коррупция", - заявил президент.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter