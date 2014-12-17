Олигархи никогда уже не будут иметь влияния на украинскую власть - Порошенко

11:37, 17 декабря 2014
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что сделает все возможное для того, чтобы украинские олигархи больше не имели влияния на украинскую власть.

УНИАН

Об этом он заявил в опубликованном сегодня интервью изданию Gazeta Wyborza.

"Гарантирую, что олигархи никогда уже не будут иметь влияния на украинскую власть. Я для этого все сделаю", - сказал он.

Порошенко отметил, что крупные предприниматели могут рассчитывать на положительный инвестиционный климат в Украине в случае соблюдения ими законодательства.

Читайте такжеПорошенко имеет оптимистичный взгляд на урегулирование конфликта на Донбассе"Если, однако, кто-то будет пытаться вмешиваться в политику, использовать контакты во власти для самообогащения, мы продемонстрируем решимость, ибо в мире такие действия имеют однозначное название - коррупция", - заявил президент.

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