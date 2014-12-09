Сын Януковича спокойно "накачивал" свой банк деньгами после бегства отца - источник

Об этом со ссылкой на источники в своем блоге написал депутат от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко, сообщает Украинская правда.

"С момента побега отца 21 февраля 2014 по май 2014 года физические лица с фамилиями, которые никому ни о чем не говорят, внесли в "Всеукраинский банк развития" 40 миллионов долларов на депозиты. Причем вносились одинаковые круглые суммы по 3-5 миллионов в одни и те же дни", – сообщил он.

Кроме того, по данным депутата, мать экс-вице-премьера Сергея Арбузова, ключевое лицо в клане Януковича Валентина Арбузова, продолжала работать руководителем этого банка до августа 2014 года – причем не одна, а вместе со своим сыном от первого брака.

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Сам Александр Янукович, по данным Лещенко, летом 2014 через своих доверенных лиц передавал протоколы наблюдательного совета для управления ВБР.

Поскольку расследование против сына Януковича не имело реальных последствий и банк продолжал спокойно работать, Нацбанку пришлось идти на искусственные шаги – вводить временную администрацию в ВБР, хотя реальных оснований для этого не было, утверждает депутат.

"Сын диктатора оберегал свой банк от проблем и заводил туда только "чистые" активы. ВБР не был банкротом, у него 1,7 миллиарда гривен государственных облигаций и остатки на счетах 1,5 миллиарда гривен", – написал Лещенко.

Депутат заявил, что такое промедление с расследованием вызывает возмущение. Поэтому Антикоррупционный комитет Совета, в который входит Лещенко, решил пригласить генпрокурора Виталия Ярему для отчета о расследовании дел против лиц, на которых наложены санкции Евросоюза.

"Общая позиция членов комитета – прийти должен лично генпрокурор, а не кто-то из его заместителей, договорились не заслушивать", – подчеркнул он.