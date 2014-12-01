"Министерство правды" таки создадут, Стець возглавит - СМИ
23:18, 01 декабря 2014Политика
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На заседании фракции "Блока Петра Порошенко" было принято решение о назначении Юрия Стеця главой Министерства по делам информационной политики.
"Министерство правды" таки будет создано, Стець возглавит / Фото УНИАН
Об этом сообщил источник "Украинской правды".
Решение было принято в присутствии президента Петра Порошенко.
Во время голосования воздержались три человека - Мустафа Найем, Иванна Климпуш-Цинцадзе и Леонид Козаченко. "Против" голосовали Сергей Лещенко, Светлана Залищук и Дмитрий Добродомов.
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Еще днем Стець заявлял о том, что создание Министерства утвердят только после публичного обсуждения с общественностью и медийщиками.
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