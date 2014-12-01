"Министерство правды" таки создадут, Стець возглавит - СМИ

Об этом сообщил источник "Украинской правды".

Решение было принято в присутствии президента Петра Порошенко.

Во время голосования воздержались три человека - Мустафа Найем, Иванна Климпуш-Цинцадзе и Леонид Козаченко. "Против" голосовали Сергей Лещенко, Светлана Залищук и Дмитрий Добродомов.

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Еще днем Стець заявлял о том, что создание Министерства утвердят только после публичного обсуждения с общественностью и медийщиками.