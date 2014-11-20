Один из лидеров Автомайдана заявил, что не верит в похищение Булатова

"..все мы понимали, что никто Булатова не крал", - заявил Поярков в интервью журналу Вести. Репортер.

Кроме того Сергей Поярков рассказал, что незадолго до исчезновения Булатова его исключили из руководства Автомайдана.

"..единственной организацией, не искавшей Булатова, был Автомайдан. Мало кому известно, что за три дня до «похищения» его выгнали из руководства Автомайдана голосованием. Булатову предъявили претензии: хамство, звездная болезнь и т. д. Поэтому, естественно, после победы Майдана мы не делегировали его в правительство, хотя и смолчали об этом, чтобы не вносить раздор в критический момент", - сказал Поярков в интервью.

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Поярков утверждает, что в автомайдановцы не доверяли Булатову, кроме того он неоднократно упоминал о фиктивном похищении.

"Доверия к Булатову не было никакого. Он неоднократно озвучивал разным людям идею фиктивного похищения. Поэтому мы сразу были уверены, что он лег на дно, так что беспокоиться не нужно", - заявил активист.

Сергей Поярков также назвал подозрительными события после похищения Булатова, в частности обстоятельства при которых нынешний министр выехал из страны.

"Таню Чорновол били три минуты, и на ней не осталось живого места, а Булатова пытали три недели, и все последствия — аккуратно отрезанный кусочек уха и легкая царапина на щеке. Когда он прибыл в больницу, у него было отличное настроение, он слал всем посты, а через три дня вдруг стал умирать, как ректор Мельник. Было ясно, что это игра, чтобы убрать Булатова из страны, потому что, не дай бог, он попал бы под перекрестный огонь журналистов", - заявил Поярков.

Напомним, в апреле этого года министр Булатов заявил об уходе из Автомайдана.