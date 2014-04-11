Министр Булатов заявил об уходе из Автомайдана

Один из лидеров Автомайдана, а ныне министр молодежи и спорта Дмитрий Булатов заявил, что покидает общественное движение и отметил, что на нужды Автомайдана собрал 820 тысяч гривен.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“За время, которое я собирал деньги было: 820 тыс 603 грн – собрано, 607 тыс 870 грн - потрачено на нужды Автомайдана, 212 тыс 733 грн - остаток, который передан в штаб, 172 тыс 547 грн - собрано и потрачено на нужды Автомайдана. Отчета долго не было, т.к. арест со счетов был снят только недавно. Также у меня сложный и плотный график работы. Непросто найти время. Спасибо каждому, кто в тот сложный период помогал Автомайдану деньгами. Считаю справедливым, чтобы вслед за мной за собранные деньги отчитались все автомайдановцы, которые этим занимались”, - написал Булатов.

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На своей странице он также написал, что ему “очень больно наблюдать за всем”, что происходит сейчас в общественном движении.

“Честные, храбрые люди, которые, не задумываясь садились в машины и ехали навстречу реальной опасности, сейчас занимаются подковерными интригами... Поэтому я ухожу из Автомайдана. Я отчитался о потраченных средствах и искренне благодарю каждого простого украинца, который нам помог, когда это было так необходимо. Я передаю 212 тысяч гривен, наконец-то разблокированных на счету организации, тем ребятам, которым до сих пор не компенсировали сожженные автомобили. Штаб должен сообща решить, кому, на что и сколько из этих денег выделить”, - отметил Булатов.

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Он также написал, что уходит для того, чтобы “сосредоточиться на том, чтобы построить открытое и честное министерство”.

Как сообщал УНИАН, Булатов стал министром молодежи и спорта 27 февраля 2014 года.