Климкин признался, что обсуждал с Порошенко свою кандидатуру на пост главы МИД
18:25, 14 ноября 2014Политика
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что обсуждал с президентом Украины Петром Порошенко свою кандидатуру на пост главы внешнеполитического ведомства в новом правительстве.
Климкин посоветовал подождать заявления президента / УНИАН
Об этом Климкин сказал во время интервью в Twitter.
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«Был разговор. Министров иностранных дел и обороны предлагает президент. Давайте подождем, что он скажет. Осталось недолго», - написал Климкин.
.@SoloveyIhor Был разговор. Министров иностр. дел и обороны предлагает Президент. Давайте подождем, что он скажет: осталось недолго
- MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) November 14, 2014
Тем временем, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в ближайшее время не собирается посещать Москву.
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