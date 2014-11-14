Климкин признался, что обсуждал с Порошенко свою кандидатуру на пост главы МИД

Об этом Климкин сказал во время интервью в Twitter.

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«Был разговор. Министров иностранных дел и обороны предлагает президент. Давайте подождем, что он скажет. Осталось недолго», - написал Климкин.

.@SoloveyIhor Был разговор. Министров иностр. дел и обороны предлагает Президент. Давайте подождем, что он скажет: осталось недолго - MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) November 14, 2014

Тем временем, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в ближайшее время не собирается посещать Москву.