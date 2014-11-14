Участники коалиционных переговоров достигли согласия по поводу реформ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила представительница “Самопомочи” Оксана Сыроед, представляя документ вместе с другими участниками переговорного процесса.

“Это рабочий документ. Сегодня он будет обнародован на веб-страницах всех политических сил, которые принимали участие в работе по подготовке коалиционного соглашения”, - сказала она.

По ее словам, текст проходит “литературное редактирование”, поскольку работу над документом было только что завершено.

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Как сказала Сыроед, в документе речь идет о судебной реформе, антикоррупционной реформе, децентрализации и реформе государственного управления, реформе системы органов правопорядка, системы национальной безопасности и обороны, системы здравоохранения, энергетики, обеспечения граждан поминальными услугами, реформе финансового сектора, инфраструктуры и транспорта, сферы сельского хозяйства, социально-гуманитарной реформе, обеспечении ускоренного экономического развития, реформе избирательного законодательства и конституционной реформе.

Участники переговоров сообщили, что в тексте более 60 страниц, и добавится еще часть по регламенту и другие приложения, а по сути реформ - это завершенный, согласованный проект.

На вопрос, когда будет полный текст соглашения, они сообщили, что на следующей неделе, во вторник и среду будет происходить работа над разделами коалиционного соглашения по регламенту деятельности коалиции, взаимодействия коалиции с Кабинетом министров и оппозицией.

Отмечалось, что этот документ обнародуется с целью ознакомления с ним общественности.

В свою очередь, говоря о том, когда будет согласован окончательный текст, представительница "Батькивщины" Александра Кужель отметила: "Это проект, который подписали пять политических сил, ратифицировали между собой договорились. Теперь это будет рассматриваться в каждой фракции. Затем депутаты принимают присягу, идет заседание каждой фракции, она утверждает свое участие в этой коалиции, этот текст, и идет подписание соглашения. С этого момента оно является публичным, полностью по каждому разделу ".

На вопрос, ставились ли сегодня подписи под имеющимся текстом, участники заседания ответили, что подписи не ставились, текст был наработан и согласован между участниками переговоров, а подписывать его будут тогда, когда приобретут полномочия народные депутаты и сформируют фракции.