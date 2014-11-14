Кадровые предложения Яценюка приведут к срыву переговоров по коалиции – эксперт

Об этом сообщает политолог Тарас Березовец, передает Еспресо.TV.

"Я убежден, что кадровые предложения приведут к срыву переговорного процесса и оттянут создание новой коалиции", - считает Березовец.

При этом он отметил, что есть попытки Яценюка переманить на свою сторону представителей от "Батькивщины", " Самопомочи" и "Радикальной партии Олега Ляшко".

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" Вероятность назначения этих людей на должности очень низкая, возможно какая-то часть из них будет назначена", - сказал политолог.

Он также высказал предположение, что кадровый список не согласован с "Блоком Петра Порошенко".