Кадровые предложения Яценюка приведут к срыву переговоров по коалиции – эксперт
15:48, 14 ноября 2014Политика
1
Кадровые предложения премьер-министра Арсения Яценюка могут заблокировать переговорный процесс.
Предложение Яценюка оттянет создания новой коалиции / УНИАН
Об этом сообщает политолог Тарас Березовец, передает Еспресо.TV.
"Я убежден, что кадровые предложения приведут к срыву переговорного процесса и оттянут создание новой коалиции", - считает Березовец.
При этом он отметил, что есть попытки Яценюка переманить на свою сторону представителей от "Батькивщины", " Самопомочи" и "Радикальной партии Олега Ляшко".
Читайте такжеЯценюк объяснил свой выбор возможных кандидатур будущих министров
" Вероятность назначения этих людей на должности очень низкая, возможно какая-то часть из них будет назначена", - сказал политолог.
Он также высказал предположение, что кадровый список не согласован с "Блоком Петра Порошенко".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter