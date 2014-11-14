На выходных "ДНР" и "ЛНР" могут расширить оккупационные войска - Луценко
03:38, 14 ноября 2014Политика
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По данным разведки окупаційно-террористические войска уже в субботу - воскресенье могут попытаться расширить территорию раковой опухоли "ДНР" и "ЛНР".
REUTERS
Об этом в Facebook заявил советник президента Юрий Луценко.
"Это станет серьезным испытанием и для военных, и для всех государственных механизмов, и для каждого гражданина", - написал политик.
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"Задача Путина - не захватить часть нашей территории, а не дать всей Украине стать европейской страной. Война для Кремля - способ сорвать наши еврореформы и не допустить примера лучшей жизни у своих границ. Поэтому нам нужны и военные и политические победы. И как и год назад, перед Майданом, все в наших руках", - резюмировал Луценко.
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