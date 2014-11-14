На выходных "ДНР" и "ЛНР" могут расширить оккупационные войска - Луценко

Об этом в Facebook заявил советник президента Юрий Луценко.

"Это станет серьезным испытанием и для военных, и для всех государственных механизмов, и для каждого гражданина", - написал политик.

Читайте такжеЛубкивский исключает возможность проведения повторных переговоров в Минске

"Задача Путина - не захватить часть нашей территории, а не дать всей Украине стать европейской страной. Война для Кремля - способ сорвать наши еврореформы и не допустить примера лучшей жизни у своих границ. Поэтому нам нужны и военные и политические победы. И как и год назад, перед Майданом, все в наших руках", - резюмировал Луценко.